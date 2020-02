Ecco "l'inferno" degli angeli di Victoria's Secret, un'inchiesta rivela nuovi casi di abusi e molestie (Di lunedì 3 febbraio 2020) Lavinia Greci Numerosi dipendenti, tra cui dirigenti e modelle hanno rivelato il tipo di comportamento che Ed Razek, uno dei principali dirigenti dell'azienda madre del brand americano, inventato nel 1977, adottava nei confronti delle modelle. I portavoce respingono le accuse Victoria's Secret, il celebre marchio americano di lingerie e prodotti di bellezza fondato nel 1977, è finito al centro di un'inchiesta, pubblicata dal New York Times, che ha denunciato la cultura misogina all'interno dell'azienda, creata da Roy Raymond e Gaye Raymond (che per il nome si ispirarono alla regina Vittoria). L'hanno intitolata: "Gli angeli all'inferno: la cultura della misoginia dentro Victoria's Secret" e ha denunciato come, all'interno del brand, due uomini potenti avrebbero portato avanti (per anni) una radicata cultura di maschilismo, bullismo e molestie. Le molestie e le ... ilgiornale

