E' partita la gara per colonizzare Marte (Di lunedì 3 febbraio 2020) Quest'estate quattro nazioni partiranno alla conquista del Pianeta rosso: Stati Uniti, Europa, Cina, persino Emirati Arabi. Nel 2020 come non mai, quel corpo celeste un tempo simile alla Terra sarà percorso, esplorato, scavato... Per amor di scienza, ma non solo. Per prestigio politico, per testare nuove tecnologie, per colonizzare altri mondi. Per vanità spaziale. E in futuro, lassù, ci sarà anche qualche robot astronauta a farci compagnia. Su Marte ci saranno, prima ancora che forme di vita più o meno evolute, problemi di parcheggio. Il primo posto disponibile, sulla superficie del pianeta, verrà occupato dal «suv spaziale» della Nasa, un rover che partirà quest'estate (dal 17 luglio in poi ogni data è buona) nella missione Mars 2020, dotato di strumenti per esplorare, scavare, estrarre campioni di suolo, persino convertire anidride carbonica in ossigeno. Gli americani, si sa, ... panorama

