E’ la notte di Kansas, gli Chiefs conquistano il Super Bowl dopo 50 anni (Di lunedì 3 febbraio 2020) Kansas conquista il Super Bowl trascinata da Patrick Mahomes. San Francisco 49ers battuto 31-20. Sfuma il sogno dell’italo-americano Garoppolo. MIAMI (STATI UNITI) – Sono i Kansas Chiefs a conquistare il Super Bowl 2020. Al termine di una rimonta guidata dal quarterback Patrick Mahomes, la squadra di coach Andy Reid è andata a vincere la competizione, un successo che mancava da ben 50 anni. Decisivi gli ultimi quindi minuti di gioco con i San Francisco 49ers che sono stati vittima di un black-out totale. Un sogno svanito nel finale anche per il trascinatore della squadra americana, Grappolo (di origini abruzzesi), che ha visto sfumare il suo sogno proprio negli ultimi minuti. La grande festa di Kansas Doveva essere una grande partita e così è stata. Buona la partenza di Kansas che è riuscita nei primi minuti a prendere il largo e sette punti di vantaggio. Il ... newsmondo

