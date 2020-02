È atterrato l'aereo con i 56 italiani provenienti da Wuhan (Di lunedì 3 febbraio 2020) E' atterrato all'aeroporto militare di Pratica di Mare il KC-767 dell'Aeronautica militare che riporta in Italia i nostri connazionali rimasti bloccati a Wuhan dall'emergenza coronavirus. A bordo ci sono 56 italiani, uno in meno del previsto, una persona che è dovuta rimanere in Cina, come da protocollo delle autorità locali, perché ha la febbre. L'aereo e' partito, a quanto si apprende, poco prima delle 5 del mattino locali, le 22 di ieri. agi

