“Durissima pena per Commisso dopo le esternazioni contro la Juve”, il tweet sul patron viola [FOTO] (Di lunedì 3 febbraio 2020) Nella giornata di oggi, ma già dopo il fischio finale di ieri era evidente, non si è parlato d’altro che di Juve-Fiorentina. Poco del match in sé, tanto delle polemiche per alcuni episodi arbitrali riguardanti i due rigori concessi ai bianconeri. Prima gli sfoghi di Commisso e Ceccherini, poi la risposta di Nedved, dopo ancora gli interventi di Piccinini, Frey e compagnia. “C’è un trio che diverte e al fantacalcio son saette”: Immobile, Ronaldo, Lukaku e quella strana anomalia Ma un po’ di ironia può servire magari per smorzare gli animi. E’ quella che mette sempre, nei suoi pensieri, Gene Gnocchi. Sul suo profilo Twitter, il noto comico si è interessato alla questione: “Durissima pena per Comisso dopo le esternazioni contro la Juve. Dovrà assistere a tutte le serate del Festival”, ha scritto. tweet legato a doppio filo, ovviamente, al Festival di ... calcioweb.eu

