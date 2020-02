Dopo la Brexit nel condominio spunta un volantino | Da oggi si parlerà solo inglese

Brad Pitt : la Gran Bretagna "single" Dopo la Brexit e il principe Harry - le sue battute ai BAFTA 2020 : Brad Pitt non era presente ai BAFTA 2020, ma Margot Robbie ha letto il suo discorso di ringraziamento con battute sulla Brexit e il principe Harry. Brad Pitt ha conquistato il premio BAFTA 2020 come Miglior Attore Non Protagonista e in questa occasione l'attore ha fatto battute sulla Brexit e sul principe Harry, anche se non era fisicamente presente e il suo discorso è stato letto dalla co-star di C'era una volta a... Hollywood, Margot Robbie. ...

L’impegnativo 4 febbraio di Giuseppe Conte : subito incontro con Boris Johnson Dopo Brexit : Sarà un martedì molto impegnativo quello di Giuseppe Conte, soprattutto per quanto riguarda il fronte europeo. Il presidente del Consiglio sarà tra i primi capi di governo europei ad avere un colloquio con il premier britannico Boris Johnson dopo che, a mezzanotte del 1° febbraio, la Gran Bretagna è ufficialmente uscita dall’Unione Europea. LEGGI ANCHE > Giuseppe Conte pronto a incontrare le sardine: «Per loro nutro simpatia e rispetto» ...

Dopo Brexit la Ue ha un nuovo “ombelico” : Gadheim : Cambia il baricentro dell’Europa, lo dice il National geographic institute. E adesso il piccolo borgo tedesco spera di diventare un’attrazione per turisti

«La Scozia tornerà in Europa come Paese indipendente». La promessa appena Dopo la Brexit : Dal primo minuto del primo febbraio, il Regno Unito ha lasciato l’Unione Europea. dopo tre anni e mezzo di tentativi, Boris Johnson ha portato a termine quanto deciso dal referendum del 2016. Nonostante la vittoria di Johnson alle legislative, molti cittadini dell’Uk non hanno gradito il divorzio con l’Ue. Su tutti, ci sono gli scozzesi. A tre giorni dall’ufficializzazione della Brexit, il Parlamento scozzese ha ...

Brexit - come cambia il Parlamento Ue Dopo il divorzio : Brexit, come cambia il Parlamento Ue dopo il divorzio La Brexit avrà delle conseguenze dirette sulla composizione del Parlamento Ue, oltre a tanti cambiamenti per i cittadini inglesi e comunitari. Dalla mezzanotte del 31 gennaio 2020 (le 23 di Londra) la Gran Bretagna ha salutato l’Ue e la Manica ed tornata essere un confine europeo, fra il continente e l’isola. E anche da Bruxelles iniziano le trasformazioni. Brexit, il nuovo ...

Dopo la Brexit consoliamoci con i Gorillaz e Liam Gallagher : Gorillaz, Liam Gallagher e altra musica per dimenticare l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Leggi

"Londra non sarà più l'Eldorado". Viaggio fra studenti - giovani lavoratori - manager e imprenditori italiani Dopo la Brexit : Gli italiani a Londra vedono la Brexit come una liberazione. Molti di loro hanno imparato a vivere nell’incertezza e ora finalmente possono programmare il futuro. “Oggi abbiamo più garanzie ed è questo l’importante”, commentano molti connazionali con un sorriso amaro. La maggior parte di loro non ha gradito l’esito del referendum del 2016, ma è rimasta ancora più delusa ...

Perché il Parlamento Europeo ha intonato «Auld Lang Syne» Dopo lo storico voto sulla Brexit | VIDEO : «Hanno partecipato 683 persone, 621 voti favorevoli, 49 contrari e 13 astenuti». Numeri freddi per sancire definitivamente l’addio del Regno Unito all’Unione Europea. dopo il voto del Parlamento britannico, con tanto di sigillo della regina Elisabetta, si è arrivati anche all’accordo di divorzio decisivo dell’Unione Europea con il voto del Parlamento presieduto da David Sassoli. Subito dopo la proclamazione del risultato, ...

La bandiera dell’Unione Europea continuerà ad essere esposta davanti al parlamento scozzese anche Dopo Brexit : La bandiera dell’Unione Europea continuerà ad essere esposta davanti al parlamento scozzese anche dopo Brexit: lo ha deciso oggi il parlamento con un voto che ha ribaltato una precedente decisione dello Scottish Parliamentary Corporate Body (SPCB), l’organo che si occupa di

Brexit - ecco l’Europarlamento Dopo l’addio degli eletti britannici : La Brexit avrà conseguenze rilevanti sulla composizione del Parlamento europeo, anche se non cambierà in modo sensibile gli equilibri e le maggioranze possibili. L'addio dei 73 eurodeputati britannici, a partire dalla mezzanotte del 31 gennaio, non verrà compensato con un numero uguale di nuovi entranti: il totale dei seggi passerà da 751 a 705. Dei seggi lasciati liberi da inglesi, scozzesi, gallesi e nordirlandesi, solo 27 verranno ...

FINANZA & GEOPOLITICA/ Arabia Saudita in Premier League : primo gong del Dopo-Brexit : Il fondo sovrano dell'Arabia Saudita vuole acquistare il Newcastle United, Premier League,. Il deal conferma la centralità della City

Dopo la Brexit Londra resterà un hub della finanza mondiale? : Dalla prima volta che la parola Brexit è stata pronunciata, ha generato una sorta di psicosi tutta tesa ad immaginare il futuro di un Europa monca. Tra i dubbi più gettonati quelli che riguardano le frontiere, i rapporti tra euro e sterlina e perfino il futuro stesso della lingua inglese nel Vecchio Continente. Fra questi dubbi eccellenti vi è quello del futuro della Londra finanziaria: la city sarà ancora un faro luminoso per le Borse di tutto ...

Addio all'Erasmus Dopo la Brexit - è polemica in Gran Bretagna. Il governo : "Lo rinegozieremo" : Con la Brexit, se ne va anche l’Erasmus. Ma, forse, più che un Addio è un arrivederci. È polemica in Gran Bretagna sull’uscita dallo storico programma di mobilità per studenti europei, che scatterà non appena sarà operativo il divorzio tra Londra e Bruxelles. Ieri Westminster ha bocciato l’emendamento dei liberaldemocratici che puntava a ‘salvare’ l’Erasmus anche dopo ...

Brexit - il Regno Unito cancella l’Erasmus Dopo il 2020 : stop ai finanziamenti per il programma di scambio : Con Brexit il popolo britannico dice addio anche al progetto Erasmus. La questione è stata definita una volta per tutte ieri pomeriggio con la netta bocciatura di un emendamento alla legge di ratifica del divorzio da Bruxelles presentato dall’opposizione liberaldemocratica in una Camera dei Comuni ormai dominata dai conservatori di Boris Johnson dopo la vittoria elettorale del mese scorso. Con 344 voti favorevoli e 254 contrari, è stato bocciato ...