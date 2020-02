Donna precipita dall’ottavo piano al Corviale di Roma: è morta (Di lunedì 3 febbraio 2020) Una Donna è precipitata dall’ottavo piano di un palazzo a Roma: dramma al Corviale. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 7 di lunedì 3 febbraio 2020. Inutili i tempestivi soccorsi del personale medico del 118: per la 48enne non c’è stato nulla da fare. L’hanno trovata riversa a terra, nel cortile interno del complesso residenziale del Municipio Arvalia. Sono in corso le indagini. Roma, Donna precipita al Corviale Intorno alle ore 7 di lunedì 3 febbraio una Donna è precipitata dall’ottavo piano di un palazzo a Roma: il suo corpo era riverso a terra vicino al Corviale. La chiamata ai soccorsi è arrivata da un residente, forse un vicino di casa della 48enne, che ha visto il corpo della Donna steso a terra. Sul posto, quindi, si sono precipitati i soccorsi del personale medico del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della signora. ... notizie

Notiziedi_it : Corviale: precipita dall’ottavo piano, morta una donna - italiaserait : Roma, precipita dall’ottavo piano a Corviale: morta donna -