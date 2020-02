Donadoni, mister dello Shenzen: "Il governo cinese trasmette serenità. Torneremo quando ci daranno garanzie" (Di lunedì 3 febbraio 2020) “Quando ci daranno garanzie, rientreremo anche noi”. Roberto Donadoni è l’allenatore dello Shenzen, squadra cinese proveniente dalla città omonima nella provincia del Guangdong. Al momento è in Spagna con il resto della squadra, per la frase preparatoria del campionato: il ritorno è stato rimandato a causa dell’emergenza coronavirus. L’ex giocatore ha parlato con il Corriere della Sera. Donadoni, come ha vissuto l’esplosione del coronavirus?Con stupore, perché eravamo là fino a pochi giorni fa e non avevamo sentore che potesse capitare tutto questo. Certo, non viviamo vicini a Wuhan, ma a noi la situazione sembrava normaleIl loro visto spagnolo scade a fine febbraio, e l’inizio del campionato è stato posticipato di almeno un mese: potranno continuare ad allenarsi a Girona. Il mister ha ... huffingtonpost

