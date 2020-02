Domenica Live si ferma: Barbara D’Urso evita lo scontro con Mara Venier (Di lunedì 3 febbraio 2020) Barbara D’Urso teme la sconfitta con Mara Venier? Domenica Live non va in onda Lo show pomeridiano di Barbara D’Urso, Domenica Live, non andrà in onda Domenica 12 febbraio. La conduttrice eviterà lo scontro con la puntata speciale di Domenica In dedicata al Festival di Sanremo 2020. Mara Venier sarà in diretta dal teatro Ariston di Sanremo per intervistare tutti i Big di Sanremo 2020, compreso il vincitore della 70esima edizione che sarà proclamato da Amadeus sabato 11 febbraio. Domenica Live non andrà in onda esattamente come lo scorso anno, quando Barbara D’Urso provò a giustificare il tutto con la scusa della consegna dello studio di Live Non è la D’Urso. Anche quest’anno Barbara teme la sconfitta con Mara Venier? Probabilmente sì ed è per questo che al posto di Domenica Live andrà in onda Domenica Rewind, con la riproposizione delle migliori interviste ... lanostratv

matteosalvinimi : Buona domenica Amici! Un processo al giorno non mi toglie il buon umore (e il vostro affetto) di torno?? ?? LIVE ??… - giornali_it : Live-Non è la D'Urso, Barbara D'Urso è un tank: share da record, surclassata ancora la Rai #3febbraio… - valleinmogano : RT @MaVeZsEiSeRiO: 'ok' che i regaz non hanno pubblicato video per una settimana, ma questa settimana ci sarà: martedi->video mercoledì->li… -