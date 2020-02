Domenica In, Mara Venier ha un malore in diretta: “Stavo per svenire, è arrivato il medico” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Attimi di apprensione per Mara Venier durante la diretta della puntata di Domenica In di Domenica 2 febbraio. Già dall’inizio della trasmissione, la conduttrice è apparsa piuttosto provata dall’influenza e anche durante le interviste la sua voce andava e veniva, incrinata dal mal di gola. Con il passare del tempo però, le sue condizioni di salute sono peggiorate, come lei stessa ha spiegato al pubblico ammettendo più volte di non sentirsi bene: “La voce è andata…e non solo quella“, ha detto. Poi però, al ritorno in studio dalla pausa pubblicitaria che precedeva l’intervista a Gianluca Grignani ha confessato: “Sai non mi stavo sentendo molto bene, stavo per andare in camerino a sdraiarmi perché mi sentivo di svenire, è dovuto venire il medico“. Poi la Venier con la sua solita ironia ha scherzato: “Ma poi mi sono detta: ‘Chi ... ilfattoquotidiano

