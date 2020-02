Domenica In, malore per Mara Venier: “Mi sentivo svenire, è arrivato il medico” (Di lunedì 3 febbraio 2020) malore in diretta per Mara Venier. Durante la puntata di Domenica In andata in onda Domenica 2 febbraio su Rai Uno, la conduttrice ha accusato un malore che ha reso necessario l’intervento del medico. È successo mentre Mara Venier intervistava a Gianluca Grignani: “Qui fa troppo caldo anche se poi c’è l’aria condizionata. Prima stavo per svenire, lo posso dire adesso che è tutto passato. È arrivato il medico di corsa prima”, ha raccontato al suo ospite e ai telespettatori che non sapevano di quanto era accaduto durante la pausa pubblicitaria del programma.



Nel corso della trasmissione le sue condizioni sono infatti peggiorate ed è stata la stessa Mara Venier a raccontarlo. Poco prima di lanciare la pubblicità, la conduttrice ha detto: “La voce è andata…e non solo quella”. Poi, al rientro dello spazio ... caffeinamagazine

Noovyis : (Domenica In, malore per Mara Venier: “Mi sentivo svenire, è arrivato il medico”) Playhitmusic -… - Notiziedi_it : Domenica In, malore per Mara Venier. Ecco cosa è successo - infoitcultura : Mara Venier, malore durante Domenica In del 2 febbraio: 'Stavo per svenire' -