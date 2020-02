Domenica In a Sanremo: Barbara d’Urso evita la sfida, sospeso Domenica Live (Di lunedì 3 febbraio 2020) Questo è il Sanremo del passo indietro. Lo hanno fatto la Novello e Amadeus e adesso lo fa anche Barbara d’Urso. Domenica Live si ferma per un giro ed evita lo scontro diretto con lo specialone sanremese di Domenica In (in versione extralarge) che quest’anno ha il valore aggiunto di avere una conduttrice che è anche una delle star della finale del Festival. Salta la d’Urso e si allunga la Venier Domenica 9 febbraio, Domenica Live non andrà in onda. Al suo posto, alle 17.20, l’appuntamento con le repliche di Domenica Rewind. Si ferma quindi il contenitore della d’Urso che, dall’altra parte, trova un colosso che mai come quest’anno è in ottima salute e che per Sanremo rischia di fare ancora meglio. Domenica In, senza concorrenti diretti (la d’Urso comincia ormai dopo), quest’anno riesce a toccare punte che superano i 3 milioni di telespettatori. Lo speciale di Sanremo, poi, è un ... thesocialpost

