Diplomazia tunisina al lavoro per liberare concittadini minorenni prigionieri in Libia (Di lunedì 3 febbraio 2020) Si parla tanto di Libia, Tunisia e tentativi di pace nella zona fagocitati dalle grande potenze e respinti di fatto dai grandi del conflitto. La conseguenza resta sempre il fatto che le persone più deboli ne pagano le conseguenze: ora 36 minorenni tunisini orfani dei combattenti dello Stato islamico di cui si sono perse le tracce a Sirte, in Libia, “sono ancora bloccati nelle carceri di Misurata e Tripoli con le loro madri”. Lo ha detto oggi il Console Generale tunisino in Libia, Taoufik Guesmi, in una dichiarazione all’agenzia di stampa “Tap”. Si tratta, in particolare, di 15 orfani e dieci donne attualmente incarcerati a Misurata, e di altri dieci madri con 21 minori detenuti a Tripoli. “Il loro rimpatrio dipende dalle procedure giudiziarie tra Tunisia e Libia”, ha aggiunto Guesmi, sottolineando che le madri di questi bambini sono oggetto di procedimenti giudiziari da ... ildenaro

