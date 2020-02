Di Maio incontra Bashaga: “Soluzione politica per la crisi libica. L’Italia sostiene il Governo di accordo nazionale. La Libia fermi il traffico di esseri umani” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha ricevuto oggi alla Farnesina il ministro dell’Interno del Governo di Accordo Nazionale della Libia, Fathi Bashaga. “Il cordiale e articolato incontro, durato un’ora e mezza, ha costituito – riferisce la stessa Farnesina – l’occasione per confermare il sostegno del Governo italiano al GNA libico riconosciuto dall’Onu”. Di Maio ha assicurato il massimo impegno dell’Italia per una soluzione politica della crisi libica, a partire dalla piena attuazione degli esiti della Conferenza di Berlino”. “Ribadiamo il nostro appello – ha detto il ministro degli Esteri – affinché la tregua venga effettivamente rispettata e le parti si impegnino lungo il percorso politico tracciato a Berlino. L’Italia parteciperà alla prima riunione ministeriale dell’International ... lanotiziagiornale

