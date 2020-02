Dalla “soluzione miracolosa” al “rimedio della nonna”: contagiato dal coronavirus sostiene di essere guarito con un “bicchiere di whisky caldo e miele” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il coronavirus cinese ha contagiato almeno 17.485 persone nel mondo e provocato almeno 362 vittime fino a questo momento. A Wuhan, focolaio dell’epidemia, in soli 6 giorni è stato costruito un nuovo ospedale per curare i contagiati. In Italia, un’equipe dell’Istituto Spallanzani di Roma ha isolato il virus, aprendo la strada a nuovi studi, anche nella direzione di un vaccino. Eppure, mentre la comunità scientifica si adopera per trovare una cura che possa limitare la diffusione dell’epidemia, c’è chi preferisce i “rimedi della nonna” o alcune strampalate “cure miracolose”. E così dopo gli americani che esortano a bere la MMS (Miracle Mineral Solution), ovvero un detergente americano a base di candeggina, da un altro caso arriva un “rimedio” alla “vecchia maniera”. Il primo britannico noto per aver contratto il coronavirus ha dichiarato a The Sun di averlo sconfitto con un ... meteoweb.eu

luigidimaio : Ho ribadito che la via principale per la soluzione al conflitto rimane l'attuazione dell'embargo sulle armi. Un emb… - ItalyMFA : #Libia | Min @luigidimaio ad Alto Rappresentante @JosepBorrellF : 'L’UE deve cogliere l’occasione rappresentata dal… - ale_maiorana : La pace nel mondo dipende dalla pace interiore. Se l'abbiamo, possiamo affrontare i problemi con spirito di compass… -