Dalla (quasi) estate al gelo, arriva la bufera artica: 15° in meno in 24 ore (Di lunedì 3 febbraio 2020) Alessandro Ferro Se è vero che oggi e domani ci aspettano due giornate di caldo anomalo con massime superiori ai 20 gradi, mercoledì aria artica farà crollare le temperature su tutto il Paese. Nevicate anche sulle zone costiere adriatiche Tutto in 24 ore: Dalla quasi estate al gelo. Le prossime ore faranno sicuramente parlare di sè per la rapidità con la quale cambieranno le condizioni meteo. Prima che ciò accada, nella giornata di oggi ed in quella di martedì 4 febbraio assisteremo ad un aumento termico incredibile con valori compresi tra i 18 ed i 25 °C su molte regioni italiane, più di un anticipo di primavera. quasi estate, ma poi... L'anticiclone sub-tropicale pomperà aria calda sul nostro Paese con temperature consone più per il mese di maggio che per i primi giorni di febbraio. fotonocrop 1820390 Oggi, ma soprattutto domani, valori superiori ai 20 gradi si ... ilgiornale

