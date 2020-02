Cyberpunk 2077 in VR? Secondo CD Projekt RED 'non è ancora una strada praticabile' (Di lunedì 3 febbraio 2020) CD Projekt RED sta concentrando tutti i suoi sforzi nello sviluppo di Cyberpunk 2077 che è stato recentemente rinviato a settembre.Ora, durante una recente intervista con OnMSFT, John Mamais del team di CD Projekt RED ha parlato delle possibilità della VR in Cyberpunk 2077. Mamais ha affermato che il team di CDPR ha giocato ad una versione sperimentale di Cyberpunk 2077 in VR, ma non è stato realizzato nulla fino a questo momento.Mamais ha spiegato: "abbiamo provato. Stavamo pensando alla VR ma, sì, non stiamo facendo nulla con la tecnologia. Abbiamo ottenuto kit di sviluppo VR. Alcune cose funzionerebbero in VR ma, penso, non è davvero qualcosa di fattibile ancora. È una tecnologia molto sperimentale e di nicchia al momento. Mi piacerebbe. Mi piace la VR ma non stiamo ancora realizzando niente".Leggi altro... eurogamer

