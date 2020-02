Crosetti: la Juve vince da cent’anni anche perché gli avversari sprecano tempo ed energie a lamentarsi (Di lunedì 3 febbraio 2020) Su Repubblica Maurizio Crosetti scrive delle partite della domenica. In particolare della polemica Commisso-Nedved dopo la partita che ha visto contrapposte Juventus e Fiorentina. “Le partite si vincono con Ronaldo, Immobile e Lukaku, non con gli arbitri. Il nostro modo vittimista e lamentoso di guardare il mondo, più contagioso di qualunque virus, esempio di becera incultura sportiva e debolezza psicologica (chi immagina complotti ovunque è un debole nella migliore delle ipotesi) ha colpito anche Rocco Commisso, appena arrivato ma già a suo agio nel dire che gli arbitraggi lo disgustano, anzi l’intero sistema lo disgusta, e che si farà sentire in Lega, altroché”. “Scemenze”, scrive Crosetti. “Che senso avrebbe una lobby trasversale contro la Fiorentina? Pilotata da chi? E perché? Se la Juventus vince da cent’anni è anche perché gli avversari sprecano tempo ... ilnapolista

