Crisi industriali | domani sindacati e Confindustria incontreranno De Luca

I segretari generali di Cgil, Cisl, Uil ed il presidente di Confindustria Caserta incontreranno domani, martedì 4 febbraio alle ore 15.30 a Palazzo Santa Lucia il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. La convocazione arriva in seguito alla lettera congiunta che sindacati e mondo dell'impresa campana avevano indirizzato a dicembre, con la quale veniva chiesto la riapertura del "tavolo di confronto permanente con le parti sociali di analisi e proposta per approfondire le Crisi aziendali e gli interventi programmati o da programmare nell'ambito dell'Agenda 2021-2027" con l'obiettivo di "avanzare proposte comuni al Governo centrale". "Le situazioni di Crisi aperte nel nostro territorio – sostengono Nicola Ricci, Doriana Buonavita e Giovanni Sgambati – hanno un carattere straordinario e sono da affrontare in modo straordinario.

