Costringeva la moglie malata e la figlia a prostituirsi | uomo di 53 anni arrestato dai

Costringeva moglie e figlia a prostituirsi : arrestato un uomo a Cosenza : Costringeva moglie e figlia a prostituirsi: arrestato. In carcere su ordine del Gip di Cosenza è finito un uomo di 53 anni, accusato di favoreggiamento della prostituzione e maltrattamenti commessi in danno della consorte, affetta da malattia invalidante, e della figlia. Al figlio di 27 anni, invece, indagato per maltrattamenti nei confronti della madre, il giudice ha concesso gli arresti domiciliari. I dettagli dell'operazione saranno resi ...