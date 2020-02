Cosenza, costringeva moglie e figlia a prostituirsi per 5 euro: arrestato un 53enne. “Un campionario degli orrori spaventoso” (Di lunedì 3 febbraio 2020) costringeva la moglie e la figlia a prostituirsi per pochi euro a prestazione, picchiandole se chiedevano un attimo di riposo. Un uomo di 53 anni è stato arrestato a Cosenza con l’accusa di favoreggiamento della prostituzione e maltrattamenti. Le indagini hanno accertato “atti di violenza, minacce e umiliazioni” verso la moglie, invalida per problemi psichici, e verso la figlia appena ventenne. arrestato anche l’altro figlio, di 27 anni, anche lui indagato per maltrattamenti nei confronti della madre. “Un dramma di periferia – ha spiegato il procuratore Mario Spagnuolo in conferenza stampa – un campionario degli orrori spaventoso, che va al di là dell’immaginazione. Gli aguzzini di madre e figlia erano i propri congiunti che vendevano il loro corpo a cifre risibili: dai 2 euro ad un massimo di 10 euro. Il tutto in una spirale di violenza ... ilfattoquotidiano

