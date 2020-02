Coronavirus ultime notizie: casi contagio nel mondo e in Italia (Di lunedì 3 febbraio 2020) Coronavirus ultime notizie: casi contagio nel mondo e in Italia Coronavirus ultime notizie: i casi di contagio hanno raggiunto quota 17mila in tutto il mondo, nel frattempo, il numero dei morti in Cina ha superato quello della SARS. L’Oms dichiara lo stato di emergenza sanitaria globale. Coronavirus: il bilancio di contagi e morti Sono ormai più di 17mila i contagiati dal nuovo Coronavirus, denominato 2019-nCoV, in tutto il mondo: l’OMS ha reso noto come siano stati registrati 150 casi di contagio in 23 paesi. A parte la Cina, il paese più colpito allo stato attuale è il Giappone con 20 casi di contagio, seguono Thailandia e Singapore con rispettivamente 19 e 18 casi. Invece, sono 11 i casi accertati negli Stati Uniti mentre, spostando lo sguardo all’Europa, si contano 10 casi in Germania, 6 in Francia, 2 in Italia e nel Regno Unito, uno in Spagna, uno in Svezia e uno in ... termometropolitico

