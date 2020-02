Coronavirus, tre regioni chiedono lo stop alla scuola per bambini di rientro dalla Cina (Di lunedì 3 febbraio 2020) Nelle ultime ore si alterna il tono delle notizie sul Coronavirus: se da un lato c’è molto entusiasmo attorno a chi ha isolato il virus killer, dall’altro c’è chi chiede maggior sicurezza e propone misure drastiche. Tra questi ultimi ci sono tre regioni del Nord, che vorrebbero vietare la scuola ai bimbi di rientro dalla Cina. Intanto, vengono riportati altri episodi di intolleranza. La richiesta di Veneto, Lombardia e Friuli Venezia Giulia La notizia è rilanciata da numerose fonti e riprende una lettera inviata al Ministero della Sanità dai governatori di Veneto, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Queste tre regioni avrebbero chiesto di estendere il periodo di isolamento di 14 giorni di chi rientra dalla Cina anche ai bambini, di qualsiasi nazionalità, impedendogli così di tornare a scuola. Nelle intenzioni dei firmatari della richiesta, spiega il Presidente del Veneto Luca ... thesocialpost

AnnaAscani : Non sono né signore, né ragazze. Sono tre ricercatrici. Tre dottoresse. Non è possibile che quando si tratta di don… - stanzaselvaggia : In questo continuo sottolineare che il coronavirus sia stato isolato da tre donne (pensate, non una, ma addirittura… - sole24ore : Maria Capobianchi, Francesca Colavita e Concetta Castilletti: chi sono le tre ricercatrici che hanno isolato il… -