Coronavirus, terzo bollettino dallo Spallanzani: grave nuovo paziente. Stabili i due turisti cinesi (Di lunedì 3 febbraio 2020) Restano stazionarie le condizioni di salute della coppia di turisti cinesi infettati dal Coronavirus e ricoverati all’istituto Spallanzani di Roma. Sono gravi invece le condizioni di un paziente straniero, arrivato nella tarda serata di ieri allo Spallanzani e che attualmente si trova in rianimazione. «Al paziente è stato somministrato anche il test per il nuovo Coronavirus – riporta il terzo bollettino medico dell’istituto – e si attendono i risultati che verranno comunicati non appena disponibili». Gli italiani da Wuhan Gli italiani rientrati da Wuhan questa mattina «per il momento stanno tutti bene – ha detto il capo dell’Unità di crisi della Farnesina, Stefano Verrecchia – devono ancora terminare i controlli sanitari e avranno tutta l’assistenza necessaria ma per il momento non ci sono problemi. In queste settimane in Cina, ... open.online

