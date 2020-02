Coronavirus, terzo bollettino dallo Spallanzani: grave nuovo paziente, «non sembra caso sospetto». Stabili i due turisti cinesi (Di lunedì 3 febbraio 2020) Restano stazionarie le condizioni di salute della coppia di turisti cinesi infettati dal Coronavirus e ricoverati all’istituto Spallanzani di Roma. Sono gravi invece le condizioni di un paziente straniero, arrivato nella tarda serata di ieri allo Spallanzani e che attualmente si trova in rianimazione. «Al paziente è stato somministrato anche il test per il nuovo Coronavirus – riporta il terzo bollettino medico dell’istituto – e si attendono i risultati che verranno comunicati non appena disponibili». Si tratta di un anziano, cittadino irlandese che non presenterebbe le caratteristiche di caso sospetto di Coronavirus sulla base delle indicazioni contenute nelle circolari ministeriali in merito. Allo Spallanzani sono ricoverati 19 pazienti «e sono tutti sotto osservazione», riporta l’ultimo bollettino medico. A loro si aggiunge la comitiva di 20 persone ... open.online

