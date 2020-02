Coronavirus, storie di cinesi a Milano: “Facciamo più paura dei terroristi” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Fan Zhang e Roberto Dong sono due ragazzi di origini cinesi cresciuti a Milano. Ma la paura dell’epidemia li rende “diversi” agli occhi della gente. L’epidemia del Coronavirus sta facendo grandi danni in giro per il mondo. In particolare, ovviamente, in Cina, dove sono migliaia le persone infette con centinaia di morti. Ma a pagarne … L'articolo Coronavirus, storie di cinesi a Milano: “Facciamo più paura dei terroristi” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

