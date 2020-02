Coronavirus, si aggrava il bilancio delle vittime: 425 morti e 2.345 nuovi casi di contagio (Di martedì 4 febbraio 2020) Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime dell’epidemia di Coronavirus, con epicentro a Wuhan. Il numero dei morti in Cina è arrivato a 425, con 53 nuovi decessi nelle ultime 24 ore. Di questi, 414 sono i morti nella sola provincia dell’Hubei. A renderlo noto è Pechino attraverso la tv di Stato cinese. I nuovi casi di contagio del virus sono invece 2.345. I nuovi numeri arrivano a poche ore dal tavolo tra i ministri della Salute dei Paesi del G7 che si sono accordati sul coordinarsi «per quanto possibile nei consigli di viaggio e le misure di prevenzione» dal Coronavirus. A comunicarlo, il ministro tedesco, Jens Spahn, dopo la riunione in teleconferenza. Intanto, secondo le alcune notizie circolanti nelle ultime ore, pare sia pronto il test europeo per la diagnosi del Coronavirus 2019-nCoV, che risponde alle indicazioni ... open.online

