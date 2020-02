Coronavirus, sale a 414 il numero dei morti. Oltre 17mila i contagiati (Di lunedì 3 febbraio 2020) Si aggrava ulteriormente di ora in ora il bilancio delle vittime a causa del Coronavirus, che ieri ha fatto la sua prima vittima al di fuori della Cina. Ad oggi sono 362 le persone che hanno perso la vita a causa di complicanze legate al Coronavirus, mentre i casi confermati di infezioni ha superato le 17mila unità in tutto il Mondo.E mentre ad Hong Kong si inaspriscono le proteste per chiedere la chiusura del confine con la Cina dopo i 15 contagi confermati nelle ultime ore, il governo cinese ha lanciato un appello al resto del Mondo. La portavoce del Ministero degli Esteri ha spiegato che la Cina ha bisogno di attrezzature mediche protettive contro il Coronavirus:Ciò di cui la Cina ha urgente bisogno al momento sono mascherine sanitarie, tute protettive e occhiali di sicurezza. Coronavirus, isolato il virus allo Spallanzani: "Si aprono ... blogo

