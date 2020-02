Coronavirus, Roberto Burioni a L'aria che tira: "Cosa sta succedendo in Cina? La situazione pare molto grave" (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il Coronavirus non è da prendere sotto gamba. Per Roberto Burioni si tratta di "un'epidemia molto grave, pericolosa che ancora però non nuoce all'Italia". Il virologo, in collegamento con Myrta Merlino all'aria Che tira, parla di due sostanziali problemi: sopravvalutare il virus o sottovalutarlo. En liberoquotidiano

Radio3tweet : L'isolamento del #coronavirus è davvero una scoperta italiana? I medici dello Spallanzani sono stati i primi a dete… - La7tv : #lariachetira #Coronavirus, @RobertoBurioni: 'La Cina non ha lasciato libertà di parola, ha aggredito i medici che… - HuffPostItalia : Roberto Burioni sul coronavirus: 'Contagio anche senza sintomi' -