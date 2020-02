Coronavirus: rientrati in Italia alcuni dei turisti italiani in Cina (Di lunedì 3 febbraio 2020) Questa mattina sono rientrati in Italia alcuni dei turisti Italiani in Cina. Ora però l’Organizzazione mondiale della sanità si concentra su cosa ha complicato la gestione del virus: l'”infodemia”, cioè molte moltissime informazioni, alcune da considerarsi persino fake news, che hanno reso e rendono difficile alla popolazione capire quali siano le informazioni vere e affidabili. Il report dell’Oms A dirlo questa volta è l’Oms: c’è una “abbondanza di informazioni, alcune accurate e altre no, che rendono difficile per le persone trovare fonti affidabili quando ne hanno bisogno“. E ancora: “A causa dell’elevata richiesta di informazioni tempestive e affidabili sul 2019-nCoV, i team di comunicazione e social media dell’Oms stanno lavorando a stretto contatto per rintracciare e rispondere a miti e voci non attendibili. Attraverso la sua sede centrale a Ginevra, i suoi sei uffici ... thesocialpost

