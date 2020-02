Coronavirus, quattro regioni del Nord chiedono isolamento anche per i bambini di ritorno dalla Cina (Di lunedì 3 febbraio 2020) Allarme Coronavirus, quattro regioni del Nord (Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige) chiedono l’isolamento anche dei bambini. Coronavirus, i governatori di Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige hanno richiesto al Ministero della Sanità un periodo di isolamento anche per i bambini di ritorno dalla Cina che frequentano le scuole. Coronavirus, quattro regioni del Nord chiedono l’isolamento per i bambini di ritorno dalla Cina La richiesta di isolare anche i bambini che frequentano le scuole nel caso in cui siano di ritorno da viaggi in Cina arriva dai governatori di quattro regioni del Nord (Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige) che hanno inviato una lettera al Ministero della Salute chiedendo un periodo di isolamento anche per gli alunni. Fonte foto: https://www.facebook.com/ Spetta al ... newsmondo

