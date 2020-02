Coronavirus, quasi 17.500 casi. Ma i contagi fuori dalla Cina sono limitati (Di lunedì 3 febbraio 2020) (foto: Stringer via Getty Images) Circa 17.500 casi e 362 morti, questo il bilancio al 3 febbraio dei contagiati dal nuovo Coronavirus che ha avuto origine in Cina e che si è poi diffuso con qualche caso (pochi, per fortuna) anche in altri 23 paesi. I contagiati sono per la precisione 17.485 di cui oltre 11mila nella provincia di Hubei, che ha per capoluogo Wuhan, da dove è partita l’epidemia (probabilmente da pipistrelli). E c’è anche il primo morto al di fuori della Cina, nelle Filippine. Ecco le nuove stime sulla pericolosità del virus, appena sequenziato allo Spallanzani di Roma, fra gli ospedali in Europa che sono riusciti nell’operazione. La mappa aggiornata in tempo reale rivela che l’epidemia è fortemente concentrata in Cina e che gli altri paesi toccati dal Coronavirus hanno un numero per fortuna molto limitato di contagiati. Fra questi, il Giappone ne ... wired

