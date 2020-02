Coronavirus, primi casi in Russia. Intanto sbarcati gli italiani di ritorno da Wuhan (Di lunedì 3 febbraio 2020) casi di Coronavirus anche in Russia. Mentre in Italia lo Spallanzani ha trovato la cura del virus, a Mosca si segnalano i primi casi. Due casi di persone infette con il nuovo Coronavirus sono stati individuati per la prima volta anche in Russia: lo ha annunciato la vice premier Tatiana Golikova. Lo riferiscono le agenzie … L'articolo Coronavirus, primi casi in Russia. Intanto sbarcati gli italiani di ritorno da Wuhan proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

GiuseppeConteIT : Italia tra i primi Paesi al mondo ad aver isolato il #coronavirus. Una notizia importantissima per lo sviluppo dell… - NicolaPorro : #Coronavirus: #Conte e il ministro Speranza dicono di non diffondere il panico. Ma sono i primi a non credere alle… - carlosibilia : Oggi per l'Italia è il giorno dell’orgoglio: i medici-scienziati dello #Spallanzani si confermano eccellenze. Sono… -