Coronavirus, paziente in condizioni critiche allo Spallanzani negativo al test (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il paziente ricoverato in condizioni critiche all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma è risultato negativo ai test per il Coronavirus. A renderlo noto su comunicazione del centro di Malattie Infettive l'assessorato alla Sanità della Regione Lazio. L'uomo attualmente si trova nel reparto di Rianimazione. fanpage

Agenzia_Ansa : + FLASH ++ #Coronavirus: ricoverato allo Spallanziani un nuovo paziente, è in rianimazione ++ FLASH - fanpage : #coronavirus, un uomo in gravi condizioni allo Spallanzani: in corso test - TgLa7 : #Coronavirus: paziente irlandese in rianimazione negativo ai test -