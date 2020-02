Coronavirus, partito il volo di rimpatrio degli italiani bloccati a Wuhan (Di lunedì 3 febbraio 2020) Nella mattinata di domenica 2 febbraio è decollato da Pratica di Mare il volo di ritorno degli italiani bloccati a Wuhan, in Cina, a causa del Coronavirus. L’arrivo in Italia è previsto, come annunciato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, per lunedì 3 febbraio. Sono in totale 67 le persone che attendono di tornare in Patria dopo lo scoppio dell’epidemia nella cittadina cinese. Dieci di loro, però, hanno deciso di rimanere in Cina; mentre un italiano è rimasto a terra perché presentava qualche linea di febbre. Coronavirus, italiani a Wuhan Il Boeing 767 kc è decollato dallo scalo di Pratica di Mare alle ore 6:30 di domenica 2 febbraio ed è diretto a Wuhan, in Cina, dove si trovato 67 italiani. L’imponente velivoli di 395mila libbre accoglie a bordo un equipaggio di 20 persone: 4 piloti, 6 sanitari e 10 militari. L’operazione si prevede possa durate non oltre ... notizie

