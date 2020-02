Coronavirus, parla il Prof. Miani: “Le mascherine sono inutili” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il Prof. Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale SIMA, è intervenuto nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus riguardo il tema del Coronavirus. “Ad oggi il rischio individuale di contrarre il virus è considerato basso con una mortalità bassa del 3% questo potrebbe modificarsi solo in caso di epidemia che in Italia non c’è, c’è solo in Cina. Davanti ad una epidemia anche una mortalità bassa può portare a un numero elevato di decessi, ma ad oggi non siamo in questa situazione.” “Mentre le buone pratiche di lavarsi bene le mani più volte al giorno, strofinandole con il sapone o quella di starnutire in un fazzoletto sono sempre consigliate, non c’è invece ad oggi la necessità di usare mascherine e dispositivi simili perché è una cosa inutile.” “Stando ai ... meteoweb.eu

