Coronavirus, Ordine dei Biologi: Il 20 a Napoli encomio solenne per le tre ricercatrici dello Spallanzani (Di lunedì 3 febbraio 2020) L’Ordine nazionale dei Biologi tributerà un encomio solenne alle tre biologhe del team dello Spallanzani che, nei giorni scorsi, ha isolato il Coronavirus codificandone il materiale genetico. Si tratta di Maria Rosaria Capobianchi, Francesca Colavita e Concetta Castilletti. La consegna avverrà nel corso del forum dedicato agli ‘Stati generali della Ricerca’ organizzato dall’Ordine nazionale dei Biologi, il prossimo 20 febbraio, nella sala convegni dell’istituto di genetica Ceinge di Napoli. A darne notizia il presidente dell’Ordine Vincenzo D’Anna. L’encomio testiomonia “la gratitudine di una categoria intera che sempre più frequentemente balza agli onori delle cronache per l’importante contributo fornito alla ricerca biomedica e biotecnologica”. “Sono, non a caso, oltre 10mila – ricorda ancora D’Anna ... ildenaro

