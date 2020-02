Coronavirus, oggi rientra Lorenzo Di Berardino, il giovane pescarese bloccato a Whuan (Di lunedì 3 febbraio 2020) Pescara - Tra poche ore il giovane studente pescarese bloccato nella città cinese di Whuan, rientrerà insieme ad altri italiani in Italia il giovane è partito nella serata di ieri con l'aereo militare messo a disposizione dal nostro governo che atterrerà all'aeroporto militare di Pratica di Mare A farlo sapere all'agenzia Ansai genitori di Lorenzo Di Berardino «Abbiamo notizie che al loro arrivo dopo uno screening sanitario verranno indirizzati nel campus olimpico della Cecchignola. Lì verranno sottoposti a un periodo di quarantena per due settimane. Sappiamo già che comunque almeno per i primi giorni sarà impossibile anche vederlo. Ma quello che da genitori ci preme di più adesso è saperlo finalmente sull'aereo di ritorno dalla Cina. Queste settimane sono state di forte apprensione, soprattutto dovuta al fatto ... abruzzo24ore.tv

