Coronavirus, non solo Spallanzani. Parlano i ricercatori del Campus Biomedico che hanno scoperto il Dna del virus: “Questa è la base per il vaccino” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Coronavirus: Dna scoperto al Campus Biomedico di Roma Tutta la comunità scientifica è impegnata a studiare il Coronavirus e a capire come fermarlo. Ma se è vero che la scoperta dell’ospedale Spallanzani è stata fondamentale per l’isolamento del virus, in prima fila per trovare una cura c’è anche il Campus Biomedico di Roma, dove da giorni è al lavoro un’equipe di ricercatori. Ma in pochi conoscono la loro storia. hanno operato come investigatori, giorno e notte, per arrivare a un risultato importante: la pubblicazione su due riviste scientifiche internazionali del disegno del Dna del Coronavirus 2019-nCoV. La loro scoperta è un passo in avanti verso la cura: sono stati i primi in Europa a individuare la mutazione della proteina che ha permesso al virus il salto di specie dal pipistrello all’umano. Il team del Campus Biomedico ha usato il genoma messo online dai ... tpi

Coronavirus - Italia non l'ha isolato per prima/ Team Spallanzani? 3 donne e 2 uomini : Coronavirus , il "mini" fact checking: l' Italia non è stata la prima ad isolare il virus e nel Team dello Spallanzani non ci sono solo tre donne ma anche due uomini

Coronavirus - i governatori leghisti del Nord : “Gli alunni che tornano dalla Cina non devono rientrare a scuola” : Intanto è giunto a Pratica di Mare l’aereo con 56 italiani da Wuhan. Nuovo caso sospetto allo Spallanzani. Un nostro connazionale diciassettenne con la febbre è rimasto in Cina , ricoverato per sicurezza

Coronavirus - sassaiola a Frosinone contro un gruppo di studenti cinesi : sassaiola contro un gruppo di studenti cinesi dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone . A raccontare il grave episodio è stato il docente Giuseppe Iaconis che all'Accademia insegna Fashion Design. La notizia è trapelata nel corso della conferenza stampa che la direttrice dell'istituto, Loredana Rea, e il presidente della Consulta degli studenti , Luca Spatola, hanno tenuto all'indomani del sospetto caso della studentessa cinese colpita da ...

Coronavirus - i governatori leghisti : "Non tornino a scuola per due settimane gli alunni che tornano dalla Cina" : I governatori di Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige hanno scritto una lettera comune al ministero della Sanità chiedendo che l'isolamento applicato a chi rientra dalla Cina valga anche per i bambini che frequentano le scuole. "Nessuna ghettizzazione",...

Coronavirus - per i webeti non c’è vaccino : di Derek I film (e le serie tv) degli ultimi anni ci hanno mostrato sostanzialmente due scenari: nel primo, quello che finisce bene, l’umanità viene colpita da una improvvisa pandemia, la gente inizia a morire in massa, un coraggioso eroe cerca di trovare una soluzione. In qualche modo da quel momento in poi il virus viene isolato e a tempo di record viene formulato un vaccino . L’eroe, solo lui del resto potrebbe, decide di testarlo su se ...

Coronavirus - è psicosi : «Non sei persona gradita» - ragazza cinese costretta a scendere dal bus a Torino : psicosi Coronavirus . Una giovane cinese che da Cuneo stava viaggiando a bordo di un autobus verso Torino è stata fatta sentire non gradita, e così spinta a scendere a terra. La ragazza ,...

Coronavirus - la lettera dei governatori leghisti al ministro Speranza : “Bambini che rientrano dalla Cina non tornino subito a scuola” : Coronavirus , 4 governatori chiedono isolamento per alunni che tornano dalla Cina I governatori di Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige hanno scritto una lettera comune al Ministero della Sanità chiedendo che il periodo di isolamento previsto per chi rientra dalla Cina sia applicato anche ai bambini che frequentano le scuole. “Non c’è nessuna volontà di contrapposizioni politiche, né tanto meno di ...

F1 - il GP del Vietnam a rischio per il Coronavirus ? Non si esclude la cancellazione dal calendario iridato 2020 : L’epidemia del Coronavirus, che ha colpito la Cina e ha creato una situazione di emergenza globale, rischia di condizionare il viver comune e l’organizzazione degli eventi internazionali nei territori cinesi o nelle vicinanze. E’ il caso del GP di F1 in Vietnam , in programma il 5 aprile ad Hanoi, ovvero due settimane prima del weekend a Shanghai. Come riportato da Marca, ci sono casi di persone che hanno contratto il virus e ...

F1 - il GP del Vietnam a rischio per il Coronavirus ? Non si esclude la cancellazione dal calendario iridato 2020 : L’epidemia del Coronavirus, che ha colpito la Cina e ha creato una situazione di emergenza globale, rischia di condizionare il viver comune e l’organizzazione degli eventi internazionali nei territori cinesi o nelle vicinanze. E’ il caso del GP di F1 in Vietnam , in programma il 5 aprile ad Hanoi, ovvero due settimane prima del weekend a Shanghai. Come riportato da Marca, ci sono casi di persone che hanno contratto il virus e ...

Coronavirus - la prof di Firenze agli universitari cinesi : «Non presentatevi all’esame». Poi il dietrofront : «Non presentarsi» all’esame: questo l’invito agli studenti cinesi , in particolare a quelli provenienti da Wuhan, centro da cui è partita l’epidemia di Coronavirus , scritto su Facebook e poi cancellato, di una docente del Design campus di Calenzano, all’Università di Firenze , per un appello di esame fissato per il 28 gennaio scorso. A svelare l’episodio oggi un’ascoltatrice di Controradio che ha inviato anche ...

Coronavirus - parla l'economista Forchielli : "I casi non sono 18mila come dicono - ma 80mila solo ora" : Forse quello che arriva dalla Cina sul Coronavirus non è del tutto vero. Un esempio? Per l'economista Alberto Forchielli , che in Cina vive per lunghi periodi, i numeri sono inesatti. "I casi di persone infettate potrebbero non essere i 18mila dichiarati dal governo cinese, bensì 80mila al momento, c

Coronavirus - 3 governatori leghisti e quello del Trentino-Alto Adige a Speranza : “Bambini che rientrano da Cina non tornino subito a scuola” : I governatori di Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige hanno scritto una lettera comune al Ministero della Sanità chiedendo che il periodo di isolamento previsto per chi rientra dalla Cina sia applicato anche ai bambini che frequentano le scuole. La lettera firmata da Luca Zaia, Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga e Arno Kompatscher è stata spedita al ministro Roberto Speranza . “Non c’è nessuna volontà di ...

Coronavirus - parla il Prof. Miani Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale : “Non c’è nessuna necessità di usare mascherine o dispositivi simili perché sono inutili. Le buone pratiche sono quelle di lavarsi le mani” : Il Prof. Alessandro Miani , Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale SIMA, è intervenuto nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus riguardo il tema del Coronavirus . “Ad oggi il rischio individuale di contrarre il virus è considerato basso con una mortalità bassa del 3% questo potrebbe modificarsi solo in caso di epidemia che in Italia non c’è, c’è solo in Cina. ...

«Non sei persona gradita» : ragazza cinese costretta a scendere dal bus a Torino per la psicosi Coronavirus : psicosi Coronavirus . Una giovane cinese che da Cuneo stava viaggiando a bordo di un autobus verso Torino è stata fatta sentire non gradita, e così spinta a scendere a terra. La ragazza ,...

Coronavirus - Gabriele isolato in Cina e senza soldi : «Non si può lavorare e le autorità italiane ci ignorano. Aiutateci» : isolato senza soldi e senza aiuti. Questa è la condizione in cui si trova Gabriele De Fazio, un ragazzo italiano, di Roma, che vive in Cina e fa il ballerino per la Kunming...

Capezzone : Su @LaVeritaWeb Pure sul #coronavirus processato (“razzistahhh”) l’uomo comune, ormai bersaglio fisso: -“fascista”… - NicolaPorro : #Coronavirus: #Conte e il ministro Speranza dicono di non diffondere il panico. Ma sono i primi a non credere alle… - AnnaAscani : Non sono né signore, né ragazze. Sono tre ricercatrici. Tre dottoresse. Non è possibile che quando si tratta di don… -