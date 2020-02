Coronavirus, mascherine e tute isolanti: gli italiani in arrivo dalla Cina iniziano la quarantena nella città militare (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sono entrati all’interno della città militare della Cecchignola a Roma i due pullman dell’esercito con a bordo gli italiani rientrati da Wuhan. mascherine e tute isolanti, tendine del bus chiuse, così i nostri connazionali sono arrivati nel centro sportivo olimpico dell’esercito intorno alle 13,30. Il gruppo sarà tenuto in osservazione e isolamento nella struttura per almeno 14 giorni, assistito e monitorato dall’equipe medica dello Spallanzani. L'articolo Coronavirus, mascherine e tute isolanti: gli italiani in arrivo dalla Cina iniziano la quarantena nella città militare proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

