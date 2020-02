Coronavirus manda ko Borse cinesi, bruciati 420 mld. L’Europa tenta il rialzo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tracollo degli indici, alla prova dei mercati dopo lo stop del Capodanno lunare, prolungato a causa del Coronavirus di Wuhan. L'Europa è in leggero rialzo dopo i cali tra il 3% e il 4% segnati la scorsa settimana. Positiva anche Londra nella prima seduta post Brexit. Petrolio in calo per timori sull'andamento dell'economia cinese ilsole24ore

SiciliaReporter : Licata, psicosi coronavirus: messaggio Fake manda in paranoia la città - polisblogit : Mattarella manda un messaggio a Xi Jingping: 'Vicinanza all'amico popolo cinese' - xshashiii : La mia università che manda una mail con 'informazioni riguardanti il coronavirus per studenti che devono partire o… -