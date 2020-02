Coronavirus, lo scivolone di La Russa (cancellato): «Usate il saluto romano per evitare il contagio» (Di lunedì 3 febbraio 2020) «Non stringete la mano a nessuno, il contagio è letale. Usate il saluto romano, antivirus e antimicrobi»: è il post Facebook shock sul Coronavirus pubblicato dal vicepresidente del Senato Ignazio La Russa. A corredo della frase del politico di Fratelli d’Italia tre faccine con la mascherina sulla bocca. Il post su Facebook, poi rimosso, di Ignazio La Russa Il contenuto è stato cancellato dopo pochi minuti, ma, come accade sempre in questi casi, troppo tardi perché non ne rimanesse traccia. La Russa ha giustificato la rimozione (e lo stesso post) con un successivo contenuto in cui spiegava la “gaffe” attribuendola a un suo collaboratore: «Alfonso ha messo sui miei social un post ironico ma forse sul virus potrebbe suonare fuoriluogo e gli ho detto di toglierlo». Alfonso ha messo sui miei social un post ironico ma forse sul virus l ironia potrebbe suonare ... open.online

