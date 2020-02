Coronavirus, l’infettivologo: “La Sars ha fatto meno morti? Sì, ma era più letale” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Massimo Andreoni, professore di Malattie infettive del policlinico Tor Vergata di Roma, ha parlato del confronto tra il nuovo Coronavirus di Wuhan e la Sindrome respiratoria acuta grave: "In numero assoluto le morti in Cina per Coronavirus hanno superato quelle della Sars, ma il tasso di letalità del Coronavirus rimane del 2,5%, contro il 9% della Sars". fanpage

zazoomblog : Coronavirus l’infettivologo: “La Sars ha fatto meno morti? Sì ma era più letale” - #Coronavirus #l’infettivologo:… - infoitsalute : Coronavirus, l'infettivologo Bassetti: 'Mascherine? Se si vuole anticipare Carnevale. Italia 'solo' sesta a isolare… - PencoG : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, cosa succede ora? La diretta video con l’infettivologo Galli -