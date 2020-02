Coronavirus, l’esperto: “E’ corretto isolare i bambini se necessario”, “Situazione in Ue sotto controllo” (Di martedì 4 febbraio 2020) Nell’Ue “su 21 casi” del nuovo Coronavirus identificato in Cina ce ne sono “otto contratti in Germania e uno in Francia, tutti gli altri sono importati. Per il momento” nell’Ue “la situazione è veramente sotto controllo”. Lo sottolinea Andrea Ammon, direttrice dell’Ecdc (European Centre for Disease prevention and Control), in audizione alla commissione Envi del Parlamento Europeo, a Bruxelles. ‘Improbabili altri contagi in Europa con misure appropriate’ (AdnKronos) – “L’impatto potenziale di un’epidemia di questo Coronavirus è elevato – continua la Ammon – la probabilità di infezioni per i cittadini Ue che risiedono o visitano l’Hubei è stimato elevato. La probabilità di infezioni di cittadini Ue in altre province cinesi è considerata moderata e potrebbe aumentare nelle ... meteoweb.eu

