Coronavirus, le tre donne che hanno isolato il virus: “Sono stati salti di gioia” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Questo fine settimana è arrivata la notizia che il Coronavirus è stato isolato. Allo Spallanzani tre donne si sono occupate del virus, riuscendo a isolarlo e quindi a fare grandi passi avanti. Le 3 donne sono Maria Rosaria Capobianchi, Francesca Colavita e Concetta Castilletti. Il momento in cui il virus è stato isolato Maria Rosaria Capobianchi, ha 67 anni e viene Procida, è lei la coordinatrice del team che ha isolato il Coronavirus. “Quando lo abbiamo visto al microscopio e abbiamo capito che era proprio lui, in reparto ci sono stati salti di gioia“, ha ricordato parlando dell’annuncio fatto da Francesca Colavita e Concetta Castilletti, sue colleghe. Una vita dedicata alla ricerca, la loro, tanto che la Capobianchi dice di dovere molto a suo marito: “Ha tollerato le mie assenze, i continui viaggi, il ritorno a casa in orari improbabili. Ha capito quanto fosse importante per me ... thesocialpost

sole24ore : Maria Capobianchi, Francesca Colavita e Concetta Castilletti: chi sono le tre ricercatrici che hanno isolato il… - fanpage : Sono loro i volti delle 3 donne protagoniste della scoperta fatta all’istituto Spallanzani di Roma - Corriere : Roma, coronavirus isolato: tre donne protagoniste della battaglia in laboratorio -