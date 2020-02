Coronavirus, le condizioni dei due cinesi ricoverati a Roma (Di lunedì 3 febbraio 2020) Coronavirus, ecco le condizioni dei due cinesi ricoverati all’ospedale Spallanzani. Parliamo dei primi due casi accertati in Italia, per i quali si è diffuso poi l’allarme nazionale . Coronavirus, sono stabili le condizioni dei due cinesi ricoverati a Roma che hanno fatto scattare l’allarme nazionale. Lo riporta il bollettino quotidiano dell’istituto Spallanzani diffuso oggi. Nel … L'articolo Coronavirus, le condizioni dei due cinesi ricoverati a Roma proviene da www.inews24.it. inews24

Tg3web : È stato isolato in tempi record il nuovo Coronavirus dall'equipe dello Spallanzani di Roma dove sono ricoverati, in… - chetempochefa : 'In Cina la situazione è ancora molto grave: ci sono stati 304 morti, 45 solo nelle ultime 24 ore. Più di 2000 pers… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in Cina oltre 11mila i contagi, 259 i morti. Condizioni della coppia ricoverata a Roma restano discre… -