Coronavirus, l’arrivo degli italiani bloccati a Whuan: per loro già disposta la quarantena (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sono 56 gli italiani che lunedì 3 febbraio intorno alle 10 del mattino sono attesi all’aeroporto militare di Pratica di Mare: i connazionali erano rimasti bloccati a Whuan, messa in quarantena dopo la diffusione del Coronavirus. Ed un periodo di quarantena sarà necessario anche al loro sbarco: saranno infatti ospitati presso il Centro Sportivo di Cecchignola per circa quattordici giorni. Rimasti in Cina un ragazzo che aveva qualche linea di febbre insieme ad altri 10 italiani, che hanno preferito non usufruire per ora del ponte aereo. Coronavirus, l’arrivo degli italiani bloccati a Whuan: per loro già disposta la quarantena LEGGI ANCHE> Lo Spallanzani segna il primo punto contro il Coronavirus: isolato il virus, successo della ricerca italiana Sarà il centro sportivo di Cecchignola, cittadella militare a sud di Roma, ad ospitare gli italiani che torneranno da Whuan questa ... giornalettismo

