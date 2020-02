Coronavirus, l’appello della Cina: “Abbiamo bisogno urgentemente di maschere, tute e occhiali protettivi” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Gli appelli c’erano stati anche nei giorni scorsi. Ma ancora oggi la Cina “necessita urgentemente” di materiale protettivo e di equipaggiamenti medici con l’epidemia del nuovo Coronavirus di Wuhan che continua a tenere un passo sostenuto, visto che i 361 morti attuali hanno superato i 349 della Sars del 2003, mentre i contagiati sono più di 17.000. “Quello di cui la Cina necessita urgentemente allo stato sono le maschere mediche, le tute protettive e gli occhiali protettivi”, ha commentato la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying, in un briefing online con i media. Durante la conferenza stampa la portavoce ha accusato alcuni Paesi, specialmente gli Stati Uniti, di diffondere “panico” con le reazioni fuori misura all’epidemia di Coronavirus di Wuhan. Gli Usa, includendo anche il bando imposto all’ingresso dei viaggiatori cinesi, ... ilfattoquotidiano

