Coronavirus, la virologa Capobianchi: “L’isolamento del virus è un passo essenziale per studiarlo”. L’ambasciatore cinese in Italia ringrazia lo Spallanzani (Di lunedì 3 febbraio 2020) “L’isolamento del virus è un passo essenziale per studiarlo e per poter perfezionare i metodi diagnostici, individuare eventuali sostanze antivirali e per capire la biologia del virus e i suoi meccanismi patogenetici”. E’ quanto ha detto il direttore del laboratorio di virologia dello Spallanzani, Maria Rosaria Capobianchi (nella foto), incontrando il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, e l’ambasciatore cinese in Italia, Li Junhua. “E’ un passo cruciale – ha aggiunto la ricercatrice – ogni volta che abbiamo a che fare con un nuovo virus si apre un campo importante di ricerca, per trovare applicazioni nel campo del trattamento e della prevenzione”. “Con il presidente Zingaretti – ha detto, invece, l’ambasciatore Junhua – è stato un incontro molto proficuo. Si è trattato di una riunione sulla ... lanotiziagiornale

