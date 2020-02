Coronavirus, la ricercatrice dello Spallanzani frena gli entusiasmi: "Per il vaccino ci vorrà ancora tempo" (Di lunedì 3 febbraio 2020) L'ospedale Spallanzani di Roma è riuscito a isolare il Coronavirus, facendosi riconoscere a livello mondiale. A frenare un poco gli entusiasmi ci ha però pensato la stessa ricercatrice, Concetta Castilletti: "Per il vaccino ci vorrà ancora tempo". A riferito in collegamento con la trasmissione Agorà liberoquotidiano

